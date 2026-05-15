Büyük Aile Platformu'ndan "temiz ekran" çağrısı

İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda cuma namazı çıkışında toplanan grup, "Ekranı temizle, işgale dur de" yazılı pankart açıp dövizler taşıdı. Gruptakiler, "Reyting uğruna vatanı satma", "Temiz ekran, boykota devam" sloganları attı.

Meydanda grup adına basın açıklamasında bulunan Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, ülkenin önde gelen sivil toplum platformlarının 81 ilde ortak basın açıklaması yaptıklarını söyledi.

Eryılmaz, "Günümüzde kültürel emperyalizmin işgal girişimi ile karşı karşıyayız. Artık tehlike, ekranlar üzerinden geliyor. Hedefte çocuklar, zihinler, değerlerimiz ve geleceğimiz var. Ekranlar üzerinden evlerimizin ortasına saçılan kültürel emperyalizm saldırıları ile aile zayıflatılmakta, çocuklarımızın zihinleri, kalpleri darmadağın edilmekte, değerler ayaklar altına alınmakta, şiddet ve bağımlılıklar normalleştirilmekte, mahremiyet sistematik biçimde aşındırılmaktadır." dedi.

Meselenin yayıncılık tercihi ve basit bir reyting yarışı olmadığını ifade eden Eryılmaz, "Bu mesele, toplumsal yapının çözülmesi ve nesillerin kaybedilmesi meselesidir. Bu mesele, milli güvenlik meselesidir. Şiddetin, suçun, mafyanın özendirilmesini istemiyoruz. Bağımlılıkların normalleştirildiği yapımlar istemiyoruz. Aileyi değersizleştiren senaryolar istemiyoruz. Mahremiyeti ihlal eden televizyon programları istemiyoruz. Reyting uğruna değerlerimizin ayaklar altına alınmasını istemiyoruz. Çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyen içerikler istemiyoruz." diye konuştu.

Eryılmaz, başta RTÜK ve İletişim Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumları göreve, yayıncı kuruluşları da sağduyuya ve kültürel işgale geçit vermemeye davet ettiklerini söyledi.

Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'i destekledikleri için boykot ettikleri firmaların da olduğunu dile getiren Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Bu firmalar, çok yüksek reklam bütçesine sahip. Sırf reklam bütçeleri yüksek diye yayıncı kuruluşlar, bu firmalara teslim olmamalıdır. Medya ve sosyal medyayı savaş cephesi ilan eden İsrail'in, boykot ettiğimiz firmaların reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlarımız üzerinde kurduğu baskı zinciri kırılmalıdır. Sorumlu ve sağduyulu diğer reklam verenler de bu konuda boykot ettiğimiz firmaların dümen suyundan çıkmalıdır. Reytingi ve reklam gelirini tek ölçüt olmaktan çıkaran düzenlemeler artık yapılmalıdır. Zararlı içeriklere karşı daha etkin denetim mekanizmaları işletilmelidir. Aile ve çocuk dostu içerikler, en güçlü şekilde teşvik edilmelidir."

"Temiz Ekran Hareketi" manifestosu

Sosyal medyada da "#temizekranhareketi" etiketiyle sorumlu yayıncılık çağrısında bulunduklarını belirten Eryılmaz, bu hareketin toplum mühendisliğine geçit vermeme kararlılığında, aileyi, nesilleri ve milletin geleceğini koruma iradesinde olduğunu vurguladı.

Eryılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ecdadımız, dün işgale kalkışanlarla azimle mücadele etti, bize bu cennet vatanı emanet etti. Bugün ekranlar üzerinden kültürel işgale yeltenenler var. Bunlarla da bizler, aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu sorumluluk hepimizindir. Ne tek bir karış toprağımızı ne de tek bir evladımızı vermeyeceğiz. Bu akşam sosyal medya üzerinden sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, oyuncular, yapımcılar, senaristler, kanaat önderleri ve münevverler, 'Temiz Ekran Hareketi' manifestosunu paylaşacak. Tüm vatandaşlarımızı bu manifestoyu paylaşmaya ve destek vermeye davet ediyoruz."