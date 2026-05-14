İlkokul 2. sınıf öğrencisi Afşin Agah Alp, uluslararası yapay zeka yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Yapay zeka ve robotik alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Codeavour 7.0’da Türkiye şampiyonu olan Alp, Endonezya’da düzenlenecek dünya finalinde Türk bayrağını dalgalandırmaya hazırlanıyor.

Dünya finali öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alp, hareketli yaşamı desteklemek için “Stair Miles” projesini geliştirdiklerini, kalp damar hastalıklarının dünyada çok büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Alp, “Stair Miles” projesinin İstanbul’daki metro istasyonlarından ilham aldığını belirterek, “İnsanlar metrolarda çoğunlukla yürüyen merdiven ve asansörü kullanıyor. Biz de özellikle İstanbul metrosu gibi yoğun kullanılan yerlerde insanları merdiven çıkmaya teşvik etmek istedik. Kullanıcı merdiveni seçiyor, kartını okutuyor ve merdiveni tamamladığında küçük bir ödül kazanıyor.” diye konuştu.

Projenin nasıl çalıştığını da anlatan Alp, “İlk olarak kullanıcı merdiveni seçiyor ve tırmanmaya başlıyor. Merdivenin ortasında kartını okutuyor, sistem doğrulama yapıyor. Merdivenin sonunda kartını bir daha okutuyor ve sistem doğrulamayı tamamladıktan sonra kullanıcı 1 lira kazanıyor.” ifadelerini kullandı.

Alp, projeyi geliştirmedeki motivasyonuna ilişkin, “Büyük dedem kalp damar hastalıkları yüzünden vefat etti. İnsanlar daha çok yaşasınlar, daha sağlıklı olsunlar diye bu projeyi yaptık.” dedi.

Endonezya’daki Dünya Şampiyonası’ndan dereceyle dönmek istediğini anlatan Alp, geleceğe dair hedefleriyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Ben küçükken futbolcu olmak isterdim. Bir de Cumhurbaşkanı olmak isterdim. Kodlamada başarılı oldum. Bu yüzden Cumhurbaşkanı olup robotik bir futbol takımı kurmak istiyorum. Yani hem futbolla hem kodlamayla hem de Cumhurbaşkanlığıyla bağlantım gitmiyor. Yazılımla bir futbol takımı kuruyorsun. Sonra kumandayla uzaktan oynuyorsun.”

Alp, günlük hayatıyla ilgili de bilgiler vererek, “Kitap okumak, spor yapmak, satranç ve futbol oynamak benim en büyük hobilerim arasında yer alıyor. Bir de ders çalışmayı seviyorum. Çünkü ders çalışınca zaman su gibi akıp geçiyor.” şeklinde konuştu.