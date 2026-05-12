Türk devletleri yapay zekaya ve ekonomik işbirliğine odaklandı Türk devletleri, yapay zeka alanında yürüttükleri çalışmalar ile ekonomik ilişkileri geliştirme yolunda atılacak yeni adımlara odaklandı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi, "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla 15 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirveye katılması bekleniyor.

Toplantıda, yapay zeka ve dijital inovasyon konuları ön planda olacak. Bu kapsamda, yeni teknolojilerin dönüştürücü potansiyelinden yararlanılarak sürdürülebilir ekonomik büyümenin teşviki hedefleniyor.

Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi için diyaloğun ilerletilmesi de masada olacak. Türk devletlerinin yapay zeka alanında yürüttüğü çalışmaların etkinlikte ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede, Türk yapay zekası için yürütülecek ortak faaliyetlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin TDT ile yıllık ticaret hacmi 17 milyar dolara yaklaştı

TDT zirvesinde yapılacak değerlendirmelerin ekonomik ve ticari ilişkilere de katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye, son yıllarda teşkilata üye ülkelere net ihracatçı konumda bulunuyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracat 2021'de 6,2 milyar dolar, ithalat 4,2 milyar dolar olarak kaydedildi. 2022'de 6,9 milyar dolarlık ihracata karşılık 6,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ihracatı 2023'te 8,8 milyar dolara çıkarken ithalatı 6,4 milyar doları buldu.

Söz konusu ihracat 2024'te 10 milyar dolara ulaşırken Türkiye'nin bu ülkelerden ithalatı 6,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ihracatı geçen yıl ise 9,6 milyar dolar oldu. İthalat tutarı ise 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylece Türkiye ile TDT'ye üye ülkeler arasındaki yıllık ticaret hacmi 17 milyar dolara dayandı.

En fazla ihracat Kazakistan'a

Ülkeler bazında geçen yılki ihracata bakıldığında, Kazakistan 3,2 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 3 milyar dolarla Azerbaycan, 2,1 milyar dolarla Özbekistan ve 1,3 milyar dolarla Kırgızistan takip etti.

Türkiye'nin bu yılın üç ayında üye ülkelere ihracatı da 2,1 milyar dolara yaklaştı.

Bu tutar içinde de ilk sırada yaklaşık 700 milyon dolarla Kazakistan geldi. Söz konusu ülkeyi 663 milyon dolarla Azerbaycan, 419,5 milyon dolarla Özbekistan ve 274,7 milyon dolarla Kırgızistan izledi.

TDT bünyesinde "üye ülkeler"in yanı sıra Türkmenistan, Macaristan, KKTC ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı "gözlemci ülke" olarak yer alıyor.

Türkiye-Kazakistan işbirliğinde yeni fırsatlar masada

Öte yandan Türkistan'daki TDT zirvesinin yanı sıra Astana'da da Türkiye-Kazakistan ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıyacak görüşmeler ve toplantılar planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile 14 Mayıs'ta Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etmesi bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye-Kazakistan İş Forumu düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılacağı iş forumunda iki ülke iş insanları yeni işbirliği imkanlarını masaya yatıracak. Toplantıların, Türkiye-Kazakistan ekonomik ve ticari ilişkilerini daha ileri seviyeye taşıması hedefleniyor.