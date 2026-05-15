Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'yi (Büyük Felaket) "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanıma çağrısında bulundu.

Filistin, Nekbe'nin "etnik temizlik suçu" olarak tanınması çağrısında bulundu Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'yi (Büyük Felaket) "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanıma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından, Nekbe'nin yıl dönümü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Felaket"in yalnızca tarihi bir trajedi olmadığı, Filistin halkına yönelik etnik temizlik, zorla göç, katliam, cinayet, yıkım, yağma, ihlal ve yerinden edilmeyle bitmeyen ve süregelen bir suç olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma Filistin halkına adalet sağlama ve suçluları hesap vermeye zorlama konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, Nekbe'nin "etnik temizlik" olarak tanınması istendi.

Ayrıca Nekbe'nin hiçbir bahane, gerekçe ya da mazeretle inkar edilemeyecek, haklı gösterilemeyecek ve savunulamayacak şekilde, "insanlığa karşı suç" olarak tanınması gerektiği vurgulandı.

"Nekbe bitmek bilmeyen bir suç"

Nekbe'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürmesi ve saldırılarına Batı Şeria'da da devam etmesi gibi bitmek bilmeyen bir suç olduğu belirtildi.

Filistin halkının Nekbe sonucu, topraklarının ve meşru haklarının gasbedilmesi, milyonlarca kişinin anavatanlarına dönme haklarından mahrum bırakılarak mülteci durumuna düşürülmesi gibi acılar çektiği aktarıldı.

Filistin halkının meşru haklarının; başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devletinin kurulmasının yanı sıra mültecilerinin geri dönüşünün sağlanması, uzun süredir devam eden İsrail işgali ve sömürgesinin son bulmasını kapsadığı vurgulandı.

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.