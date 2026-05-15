e-Ticaret işletmeleri yapay zekayı en çok ürün tanıtımına yönelik içerik üretiminde kullanıyor Türkiye'de e-ticaret yapan firmaların yüzde 83,4'ünün son 12 ayda yapay zekayı ürün tanıtımına yönelik metin ve görsel oluşturmak amacıyla kullandığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'nda, işletmelerin e-ticaret faaliyetlerinde yapay zeka kullanımı da ele alındı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, rapor kapsamında 781 işletmeyle anket yapıldı.

Rapora göre, ankete katılan e-ticaret işletmelerinin yaklaşık yüzde 75'i çeşitli düzeylerde yapay zekadan faydalanıyor.

İşletmelerin önemli bölümünün bu teknolojiyi henüz erken aşamada ve sınırlı düzeyde kullandığı görüldü.

İşletmelerin yüzde 38,6'sı yapay zekayı çok düşük düzeyde (deneme amaçlı), yüzde 25,1'i düşük-orta seviyede kullanıyor.

Yapay zekadan orta-yüksek düzeyde faydalananların oranı yüzde 13,7, yüksek düzeyde faydalananların oranı yüzde 5,3 olarak hesaplandı. İşletmelerin yüzde 17,3'ü ise yapay zeka kullanımını ölçmediğini veya takip etmediğini belirtti.

İşletmeler yapay zekayı en çok içerik üretiminde kullanıyor

İşletmelerin son 12 ayda yapay zekayı kullanma amaçları arasında "içerik üretimi odaklı kullanım" ilk sırada yer aldı. Buna göre, işletmelerin yüzde 83,4'ü yapay zekayı ürün tanıtımına yönelik metin ve görsel oluşturmak için kullanıyor.

Yapay zekadan müşteri iletişim desteği amacıyla "Chatbot" (sohbet robotu) olarak da faydalananların oranı da yüzde 24 oldu.

Bu teknolojiyi, kişiselleştirilmiş ürün önerileri vermesi amacıyla kullananların oranı yüzde 19,9, sesli asistanlar aracılığıyla ürün arama veya sipariş oluşturulması için kullananların oranı yüzde 16,8 olarak belirlendi.

İşletmelerin yarıya yakını yapay zeka tabanlı ürün satın aldı

Rapora göre, son 12 aylık dönemde işletmelerin yaklaşık yarısı hazır yapay zeka çözümlerini satın aldı. Bu kapsamda, işletmelerin yüzde 48,4'ü yapay zeka tabanlı ürün, yazılım veya hizmet satın almayı tercih etti.

İşletmelerin yüzde 20,4'ü çalışanlarına temel yapay zeka eğitimi verirken, yüzde 14,1'i bu alana personel yönlendirdi veya bu alanda istihdam gerçekleştirdi.

Bu konuda dış uzman veya ajans desteği alan işletmelerin oranı da yüzde 13,4 oldu.

Yapay zeka kullanımını en çok "hukuki belirsizlik" engelledi

Rapor kapsamında yapay zeka kullanımını sınırlayan engeller de incelendi. İşletmelerin karşılaştığı temel sorunların, belirsizlik, güvenlik ve finansman ekseninde yoğunlaştığı görüldü.

Bu çerçevede en yüksek orana sahip engel, yüzde 70,3 ile "hukuki belirsizlik" olarak belirtilirken, bunu yüzde 70,2 ile "veri gizliliği/güvenliği endişeleri" takip etti.

Bunları yüzde 62,8 ile "harici finansman yetersizliği" ve yüzde 54,4 ile "yatırım geri dönüşünü tahmin etme zorluğu" izledi.