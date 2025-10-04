Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor
Ankara'nın Mamak ilçesinde su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor.
Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları ise devam ediyor.
Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Mamak'taki vatandaşlar, su ihtiyacını ilçede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.
Su kesintisinden etkilenen İbrahim Dolaman, "Buradan üç beş kova su alıp gideceğiz. İhtiyacımızı karşılamıyor elbette, sadece çocukların lavabo ihtiyacını karşılıyor. Yetkililerden ricam, bu işe bir an önce çözüm bulsunlar." dedi.
Son bir haftadır su sorunu yaşadıklarını aktaran mahalle sakini Ferhat Şişman ise "Yetkililere şunu söylemek istiyorum. Faturalarımıza bakıyoruz. Kullandığımız su 300 lira, gelen fatura 700 lira. Bu patlama işi, yapım işinde gece gündüz çalışılır yapılır. Bitmez arıza bir haftadır?" ifadelerini kullandı.
Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Öte yandan ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle üç ilçede yarın 08.00'den itibaren 24 saat boyunca su kesintisi yapılacağı belirtildi.
Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:
"Çankaya ilçesinde Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru mahallelerinin bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler mahallelerinin üst kotları. Yenimahalle ilçesinin Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri. Gölbaşı ilçesinin Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri."