Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,443.00
BTC/USDT
121,606.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye’ye dönen Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
logo
Gündem

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor.

Emrullah Cesur, Huzeyfe Tarık Yaman  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları ise devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen Mamak'taki vatandaşlar, su ihtiyacını ilçede bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalışıyor.

Su kesintisinden etkilenen İbrahim Dolaman, "Buradan üç beş kova su alıp gideceğiz. İhtiyacımızı karşılamıyor elbette, sadece çocukların lavabo ihtiyacını karşılıyor. Yetkililerden ricam, bu işe bir an önce çözüm bulsunlar." dedi.

Son bir haftadır su sorunu yaşadıklarını aktaran mahalle sakini Ferhat Şişman ise "Yetkililere şunu söylemek istiyorum. Faturalarımıza bakıyoruz. Kullandığımız su 300 lira, gelen fatura 700 lira. Bu patlama işi, yapım işinde gece gündüz çalışılır yapılır. Bitmez arıza bir haftadır?" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Öte yandan ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle üç ilçede yarın 08.00'den itibaren 24 saat boyunca su kesintisi yapılacağı belirtildi.

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Çankaya ilçesinde Alacaatlı, Ahmet Taner Kışlalı, Dodurga, Yaşamkent, Konutkent mahalleleri, Çayyolu ve Koru mahallelerinin bir kısmı ile Beytepe ve Üniversiteler mahallelerinin üst kotları. Yenimahalle ilçesinin Yakacık, Memlik, Kuzey Yıldızı ve Kırandağ bölgeleri. Gölbaşı ilçesinin Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbeyi mahalleleri."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor
Yetim Vakfı 81 ilde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenledi
İletişim Başkanlığının "Ayın Tarihi" dergisinde "Türkiye'nin Eğitim Diplomasisi" ele alındı
Paşinyan'ın eşi Hakobyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını okudu

Benzer haberler

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Ankara'da su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor

Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere bugün su verilemeyecek

Başkentte yaşanan su kesintileri nedeniyle Mamak'taki vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Başkentten yurt dışına direkt uçuşlar artırılacak

Başkentten yurt dışına direkt uçuşlar artırılacak
"Define" değil su kaçağı arıyorlar

"Define" değil su kaçağı arıyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet