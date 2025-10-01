Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle bir süre önce tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.
Ankara
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deruni Sokak'ta 4 katlı kullanılmayan binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan tarama çalışmasında, enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.
Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Binanın daha önce yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği, bu nedenle boşaltıldığı öğrenildi.