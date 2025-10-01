Dolar
41.58
Euro
48.87
Altın
3,875.05
ETH/USDT
4,320.10
BTC/USDT
117,225.00
BIST 100
11,215.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Gündem

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle bir süre önce tahliye edilen 4 katlı bina çöktü.

Hüseyin Yiğiner  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deruni Sokak'ta 4 katlı kullanılmayan binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz çevresinde güvenlik önlemi aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan tarama çalışmasında, enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Binanın daha önce yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği, bu nedenle boşaltıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi
Bakan Kurum: AB ile işbirliğini sadece iklim değil, ekonomi, sanayi, ticaret ve dış politikada da artırmayı hedefliyoruz
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de kardeşlik sonuna kadar hakim olacak

Benzer haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Başkentten yurt dışına direkt uçuşlar artırılacak

Ankara'da özel hayatı ihlal eden dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi

Geliştirilen cihaz depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlıyor

Geliştirilen cihaz depremde enkazdakilerin yerini tespit edip iletişim kurulmasını sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet