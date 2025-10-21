Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yoldan geçen bir araçta hasar oluştu.
Kahramanmaraş
Malatya Caddesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.
Yıkım çalışmaları sırasında bina aniden devrildi.
Bu sırada yoldan geçen bir otomobil, binanın çıkardığı yoğun toz bulutu ve savrulan molozlardan etkilendi.
Otomobilde hasar meydana geldi.
Olay anını, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, kepçenin yıktığı binanın devrilmesi, ardından toz bulutu ve molozların yoldaki araca isabet etmesi yer alıyor.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, ekiplerin yola savrulan molozları kaldırma çalışması devam ediyor.