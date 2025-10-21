Dolar
Gündem

Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yoldan geçen bir araçta hasar oluştu.

Hakan Ceran, Sinan Doruk  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında devrilen bina yoldan geçen otomobile zarar verdi

Kahramanmaraş

Malatya Caddesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı.

Yıkım çalışmaları sırasında bina aniden devrildi.

Bu sırada yoldan geçen bir otomobil, binanın çıkardığı yoğun toz bulutu ve savrulan molozlardan etkilendi.

Otomobilde hasar meydana geldi.

Olay anını, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, kepçenin yıktığı binanın devrilmesi, ardından toz bulutu ve molozların yoldaki araca isabet etmesi yer alıyor.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, ekiplerin yola savrulan molozları kaldırma çalışması devam ediyor.

