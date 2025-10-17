Dolar
Gündem

Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Huzeyfe Tarık Yaman, Cankut Taşdan  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Ankara

Dışkapı Köprüsü'nde S.A. idaresindeki 06 J 0892 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 TD 405 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazaya karışan 2 minibüs, daha sonra 06 T 0794 plakalı taksi, 06 EOR 076 plakalı hafif ticari araç ile 06 ECU 122 ve 34 SF 1201 plakalı otomobillere çarptı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan araçlardaki 6 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

