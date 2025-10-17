Ankara'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ankara
Dışkapı Köprüsü'nde S.A. idaresindeki 06 J 0892 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 TD 405 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazaya karışan 2 minibüs, daha sonra 06 T 0794 plakalı taksi, 06 EOR 076 plakalı hafif ticari araç ile 06 ECU 122 ve 34 SF 1201 plakalı otomobillere çarptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazaya karışan araçlardaki 6 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.