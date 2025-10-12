Dolar
Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Körfez geçişinde trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı.

12.10.2025
Kocaeli'de trafikte sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü tutuklandı

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde, "Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olmasına" yönelik hakkında idari para cezası uygulanan otomobil sürücüsü Y.T.G'nin Körfez nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatına istinaden tekrar gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, sürücünün adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Valilikten dün yapılan açıklamada, "10 Ekim'de meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 suçtan idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

