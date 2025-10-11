Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,827.50
BTC/USDT
112,098.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AJet, 3 Kasım'da Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlayacak

AJet, 3 Kasım'da Ankara'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a direkt seferlere başlayacak.

Kenan Irtak  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
AJet, 3 Kasım'da Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlayacak

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'nun önemli merkezlerinden Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, dış hatlarda büyüme hedefi çerçevesinde Ankara'da yeni bir hamle yapıyor.

Bu kapsamda 3 Kasım'da başkentten Bağdat'a direkt seferler başlayacak. Seferler, haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Bağdat'tan Ankara'ya seferler ise salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz"

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarihi ve kültürel bağların yanı sıra bölgenin kadim başkentlerinden olan Bağdat'a 3 Kasım'dan itibaren Ankara'dan direkt seferleri başlatacaklarını bildirdi.

Ankara'dan seferlerin artacağını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ankara'yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara-Tiflis hattının ardından yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara'yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede işbirliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Güney Kore'de veri merkezindeki yangın ulusal güvenliği tehlikeye attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemede bulundu
Sarıkamış'ta araç camları ve bitkiler kırağı tuttu
Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Benzer haberler

AJet, 3 Kasım'da Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlayacak

AJet, 3 Kasım'da Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlayacak

Irak kasım ayında yapılacak parlamento seçimlerine hazırlanıyor

AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 80'e yaklaştı

AJet'in İzmir-KKTC uçuşları başlıyor

AJet'in İzmir-KKTC uçuşları başlıyor

Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi bir haftayı geçti

Ankara'da bazı mahallelerde su kesintisi bir haftayı geçti
Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet