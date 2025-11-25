Dolar
42.41
Euro
49.15
Altın
4,131.07
ETH/USDT
2,935.40
BTC/USDT
87,185.00
BIST 100
10,857.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenledi.

Rüveyda Mina Meral, Koray Taşdemir  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Üsküdar Meydanı, Taksim ve Galata Kulesi'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması gerçekleştiren Genç KADEM üyeleri, broşür ve balon dağıttı.

Üzerlerine turuncu yelek giyen KADEM üyeleri, vatandaşlara çeşitli bilgiler verdi.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Genç KADEM Sorumlusu Hande Bilirgen, kadına yönelik şiddetin bireyleri değil, aileleri ve toplumu derinden yaralayan insan hukukuna aykırı bir davranış biçimi olduğunu söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

KADEM olarak kadına yönelik şiddete karşı çalışmalarını devam ettirdiklerini aktaran Bilirgen, "KADEM olarak her 25 Kasım'da kampanya çalışmalarımızla bu alanda insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bilirgen, bugün Genç KADEM gönüllüleriyle İstanbul'un iki yakasında farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Kampanya içeriğimizde yer alan pinlerimiz ve balonlarımızla beraber kişileri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında insanlarla sokak röportajları yaparak farkındalıklarını ölçmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

KADEM, farkındalık çalışmaları kapsamında Galata Kulesi'nde de video mapping gösterisi düzenledi.

Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için "Şiddete karşı hep birlikte", "Turuncu rozetini tak farkında ol" yazılarının kuleye yansıtıldığı gösteride, hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarına da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi: Bu ülke, sonsuza kadar kalbimde yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
Emine Erdoğan, DSÖ heyetiyle görüştü

Benzer haberler

KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi

KADEM kadına yönelik şiddete karşı farkındalık çalışması düzenledi

KADEM "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyasını başlattı

ŞÖNİM'ler şiddet mağduru kadınların hayata tutunmalarını kolaylaştırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet