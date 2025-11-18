Dolar
42.34
Euro
49.08
Altın
4,047.36
ETH/USDT
3,064.30
BTC/USDT
91,485.00
BIST 100
10,734.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, tüm yurt içi uçuşlarında geçerli yüzde 30 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Mikail Bıyıklı  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 41 noktaya seferleri bulunan AJet, kış seyahati planlayanlar için indirimli bilet fırsatı sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım saat 11.00 ile 20 Kasım saat 23.59 arasında yalnızca AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 2 Şubat ile 15 Mart 2026 arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

"Basic" biletlerinin yanı sıra "Flex" ve "Premium" bilet tiplerinde yüzde 30 ek indirim avantajı sağlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yalova'nın su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltındaki 7 zanlının işlemleri sürüyor
Balıkesir Sındırgı'da sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyenler karavanları tercih ediyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Benzer haberler

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet’in 2 yeni "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul’a geldi

Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakından takip ediyor

AJet'in fabrika çıkışlı 8. uçağı İstanbul'a geldi

AJet'in fabrika çıkışlı 8. uçağı İstanbul'a geldi
AJet'in fabrika çıkışlı 7'nci "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul'a geldi

AJet'in fabrika çıkışlı 7'nci "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul'a geldi
AJet, Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı

AJet, Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet