Dolar
43.05
Euro
50.31
Altın
4,422.86
ETH/USDT
3,097.40
BTC/USDT
89,900.00
BIST 100
12,091.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mine Yıldırım  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mine Yıldırım/AA

Sakarya

Alemdar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.


"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Alemdar, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

Alemdar, "Haber" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'in "Sevgi koridoru" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Seyit Konyalı'nın "Desenli" fotoğrafından yana kullanan Alemdar, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı karesine oy verdi.

Alemdar, Anadolu Ajansının, fotoğraf yarışmasıyla bir önceki yılın değerlendirilmesini yaparak, hatırada kalanları geleceğe taşıyarak insanlığa büyük hizmet ettiğini söyledi.

Fotoğrafları değerlendirirken anıların yeniden canlandığını belirten Alemdar, "Bir taraftan hikayelerimiz, düşüncelerimiz ve duygularımız kabardı, bir taraftan Afrika'daki yaşantıyı diğer taraftan ülkemizin hem savunma sanayisindeki gelişmeleri, spordan günlük yaşama kadar hayatın her aşamasında bizi geçmişe götüren anılarımızı tazeleten bir anı oldu." dedi.

Alemdar, Sakaryalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'na ait fotoğraflara oylamada yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Diğer taraftan Gazze'deki açlığı ve oradaki dramı dünyaya duyurmak adına çekilmiş fotoğrafın hatırlatılması, hepsinin ayrı anlamı, ayrı duygusu var. Bunları bir kez daha bizler de görerek hem kendi duygularımızı hem de geleceğe taşınmasıyla ilgili sizin ortaya koyduğunuz fedakarlığa katkıda bulunmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanlığı, 2025'te her hafta basın mensuplarını bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Ankara'da bazı ilçelerde su kesintileri sürüyor
Suları çekilen Manisa'daki Demirköprü Barajı yosunla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Diyarbakır Emniyet Müdürü Gökduman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Tunceli Valisi Aygöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tunceli Valisi Aygöl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet