Ekonomi

AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti

AJet, İran'ın başkenti Tahran'a bugün ve yarın yapılması planlanan 6 uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

Kenan Irtak  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti

Istanbul

AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

