AJet'ten 9 dolar ve avroya yurt dışı seyahati
AJet, tüm yurt dışı hatlarında 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor.
Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve avrodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar-avro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.
Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 avro olan kabin bagajı 5 avroya, yine 12 avro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 avroya alınabilecek.
İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.