logo
Ekonomi

AJet'ten 9 dolar ve avroya yurt dışı seyahati

AJet, tüm yurt dışı hatlarında 9 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Kenan Irtak  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
AJet'ten 9 dolar ve avroya yurt dışı seyahati

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor.

Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve avrodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar-avro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 avro olan kabin bagajı 5 avroya, yine 12 avro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.

