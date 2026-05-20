İspanyol yönetmen Almodovar'dan Cannes'da Netanyahu için "canavar" benzetmesi İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, 79. Cannes Film Festivali’nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için “canavar” benzetmesi yaptı

Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde 12 Mayıs’ta başlayan 79. Cannes Film Festivali devam ediyor.

Yakasında İngilizce Free Palestine (Özgür Filistin) yazılı bir rozet takan İspanyol yönetmen Almodovar, festivalde “Amarga Navidad” isimli filminin tanıtıldığı basın toplantısına katıldı.

Almodovar, toplantıda yaptığı konuşmada, “Avrupalılar olarak (ABD Başkanı Donald) Trump, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve Rusya canavarlarına karşı bir tür bariyer oluşturma görevimiz var." dedi.

Avrupa’da uluslararası hukuka uydukları için bu görevi üstlenmeleri gerektiğini savunan Almodovar, "Avrupa’da kanunlar var; Trump, deliliklerinin ve çılgınlıklarının bir sınırı olduğunu ve Avrupa’nın onun politikalarına boyun eğmeyeceğini anlamalı." diye konuştu.