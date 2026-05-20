Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

İlçede son dönemdeki yağışların etkisiyle Karasu, Çivril ve Dazya derelerinin birleştiği Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkın meydana geldi.

Çevlik, Borsa ve Çubuklu mahalleleri ile bazı köylerde nehir kenarında bulunan ev, ahır ve eklentileri ile ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

[1/16] Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Elalamış köyündeki taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi. Elalamış köyündeki taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

Öte yandan ilçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.

Taşkın riskine karşı 60 makine ile 107 personel görev alıyor

Tokat'taki taşkın riskine karşı 107 personel ve 60 iş makinesiyle çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nün doluluğu, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla yüzde 100'e yükseldi.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki rezervuarlı barajların birçoğunun kapak açmaya başladığı bu süreçte Almus Barajı'nın da dolusavaktan su bırakma noktasına gelindi.

Depolama hacmi 975,74 hektometreküp olan Almus Barajı'nda, bugün itibarıyla dolusavak yapısından su kademeli olarak kontrollü şekilde kanallara boşaltılmaya başlandı.

DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Belediyesine bağlı ekipler de muhtemel taşkınlara karşı kamyon ve iş makineleri ile ırmak kenarında çalışma yapıyor.

Bu kapsamda, toplam 107 personelin görev aldığı taşkın bölgesinde, 10 uzun boomlu ekskavatör, 7 kısa boomlu ekskavatör, 1 draglayn ekskavatör, 2 dozer, 19 kamyon, 4 treyler, 2 akaryakıt tankeri, 2 masdef dizel pompa, dizel pompa, 8 dalgıç pompa, 3 jeneratör, vinçli kamyon ile çalışmalar yürütülüyor.

100 doluluk oranına ulaşan Almus Barajı görüntülendi

Tokat’ta doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan Almus Baraj Gölü görüntülendi.

Bu yıl özellikle kış dönemindeki yağışlar göldeki su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar sayesinde bugün itibarıyla yüzde 100'e ulaştı.

Baraj gölündeki doluluk ve suların kanallara boşaldığı anlar görüntülendi.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de baraj çevresinde güvenlik önlemi alarak araçların duraksamasına ve park etmesine izin vermiyor.

AFAD ekipleri de bölgede hazır bekletiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Tokat'ta meydana gelen sele ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde, AFAD koordinasyonunda ekiplerin müdahalelerinin proaktif bir anlayışla sürdürüldüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tüm ihbarlara hızlı şekilde müdahale edilmiş, kritik yerleşim alanlarında gerekli tahliyeler tamamlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Süreci anbean takip ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz."

Bakan Göktaş'tan Tokat'taki selden etkilenenlere ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 20 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde saha incelemelerini, hane ziyaretlerini ve hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Psikososyal Destek ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

