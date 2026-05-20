Türk teknoloji konferansı "Road to Global 2026" Viyana'da başladı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu konferans, teknoloji ve iş dünyasının devlerini buluşturdu.

Yarın sona erecek Road to Global 2026'da 50'den fazla ülkeden katılımcı bir araya geldi.

Bu yılki etkinlik, Road to Global’in Almanya merkezli Tech Summit ile yaptığı stratejik işbirliğiyle öne çıkıyor. Tech Summit’in teklifiyle gelen bu ortaklık, teknolojik altyapı ile ticari genişlemeyi aynı potada eriterek katılımcılara çok daha geniş bir coğrafya erişimi ve genel bir perspektif sunuyor.

Bu yıl 1500’den fazla katılımcı, 50 uluslararası konuşmacı, 50 milyon dolardan fazla ikili anlaşma beklentisiyle kapılarını yeniden açan Road to Global etkinliğine New York’tan Singapur’a, Londra’dan İstanbul’a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan önemli kurumlar büyüme stratejilerini konuşmak için buluştu.

Etkinlik, global vizyonu olan her şirket için bir dönüm noktası olmayı hedefliyor. Yapay zekadan enerji sektörüne, finansal teknolojilerden Avrupa’nın önemli inovasyon ajanslarına ve girişimlerine kadar tüm paydaşlar tek bir etkinlikte yan yana geliyor.

Road to Global teknoloji ve girişimcilik dünyasını şekillendiren küresel bakış açıları, yenilikçi fikirlerin sunulacağı konuşmalara ev sahipliği yapıyor.

Katılımcılar, etkinlikte yapay zekadan ve inovasyondan küresel büyümeye ve ortaya çıkan trendlere kadar birçok konuyu ele alıyor.

Nexrone Global tarafından hayata geçirilen Road to Global, yerel girişimlerin ve şirketlerin küresel pazarlara açılma süreçlerini hızlandıran, stratejik danışmanlık ve networking odaklı bir organizasyon olma özelliğini taşıyor. Nexrone, Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Türkiye’de bulunan ofisleriyle Amerika, Asya ve Avrupa pazarlarında büyümek isteyen şirketlere çeşitli destek hizmetleri sunuyor.

Mastercard, 3VC, Estonya E-Residency, Zicer Zagreb Inovasyon Merkezi, Invest Austria gibi yabancı kurumların yanı sıra Westure Ventures, Werer Energy, Mazed AI, Nexrone Global, Tecmony gibi global Türk şirketleri ve liderleri de Road to Global'de bir araya geliyor.

Etkinlikte bazı oturumlarda moderatör ve konuşmacı olarak katılacak, Road to Global'in önde gelen katılımcılarından olan büyük şirketlere yönetici koçluğu, liderlik koçluğu ve eğitmenlik yapan Dilek Süzal, yatırımcı startup mentoru Yeşim Çevik, stratejik iş geliştirme ve büyüme alanında şirketlere danışmanlık yapan Kayra Kopfer, Branding Agency MAQINA360 Kurucusu ve CEO'su Lilly Diana Koch ve Road to Global Jüri ve Program Yöneticisi Hacer Klobassa kendilerini tanıttı.