Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gölbaşı'nda Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Bu partinin (CHP'nin) temsilcileri, çıkıp bu iddialar ve şaibeler hakkında konuşmak mecburiyetindedirler çünkü orada kaynaklar, Türk milletinin kaynakları, çok ciddi rakamlardan bahsediliyor." dedi.

Soner Aksakal  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gölbaşı'nda Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu Fotoğraf: Soner Aksakal - AA

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara Gölbaşı Teiaş Sosyal Tesisleri Lokali'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinin arttığını belirten Zorlu, "Ekonomimizde olumlu adımların sonuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası rezervlerimiz 187 milyar dolara ulaştı. 2026 yılıyla birlikte vatandaşımızın refahında ciddi bir iyileşme bekliyoruz." diye konuştu.

CHP'nin yöneticilerine eleştirilerde bulunan Zorlu, şunları söyledi:

"Biz siyasi iktidar ve AK Parti olarak vatandaşımızın bütün eleştirilerini başımızın üstünde tutarız. Bir hatamız varsa, eksikliğimiz varsa da bundan yola çıkarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ama bu partinin (CHP'nin) temsilcileri, çıkıp bu iddialar ve şaibeler hakkında konuşmak mecburiyetindedirler çünkü orada kaynaklar, Türk milletinin kaynakları, çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. İşte vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde lütfen bu iddiaları ve bu tespitleri onlarla paylaşalım. Bizler elbette bu davanın bir tarafı değiliz, şikayet eden de ihbar eden de itirafçı olan da kendileri."

Zorlu, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu gerçeği kabul ederek ilerlememiz lazım. Bakın, yaklaşan seçimler, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yaşayacağımız 2028'de seçimler çok önemli. Zengezur Koridoru'nu inşa edip büyük bir Trans Hazar Projesi'ni hayata geçirmeye çalışırken, bölgemizde terörsüz bir coğrafyayı hayal edip bunu ete kemiğe bürümeye çalışırken, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımızı hiçbir ayrım gözetmeden kuşatıp kucaklamaya çalışırken, kısacası bir şahlanış dönemini yeniden getirmeye çalışırken bir karar merci ve bir zaman diliminde hep birlikte ilerliyoruz. 2028… Ya bu şahlanışın yüzyılına adım atacağız ya da şaibenin yüzyılına adım atacağız. Kararı hep birlikte milletimiz verecek, bizler vereceğiz ve başaracağız inşallah."

Toplantıda konuşan AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ise Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ankara'da 5,5 yıldır 1 metre metro yapılmadı. Ulaşım sorunu derinleşti, altyapı yatırımları yetersiz kaldı. Yağışlarda sokaklarımız adeta göle dönüyor." dedi.

Gölbaşı Belediyesinin de ilçede kayda değer bir hizmet ortaya koymadığını savunan Akceylan, "Gölbaşı'nda seçimlerden bu yana elle tutulur bir proje ortaya konulmadı. Vatandaşlarımız hizmet bekliyor, bahane değil." diye konuştu.

Hükümetin Gölbaşı'na yönelik yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Akceylan, "Bugün Gölbaşı'na yapılan büyük yatırımların tamamı hükümetimizin iradesiyle hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantı, parti çalışmaları ve Gölbaşı gündemine dair istişarelerle sona erdi.

