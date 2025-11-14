Dolar
42.33
Euro
49.26
Altın
4,171.29
ETH/USDT
3,173.10
BTC/USDT
97,194.00
BIST 100
10,594.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş için Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu için Konya'da cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi

Türkiye'de yabancılara konut satışı 10 ayda İstanbul'da azalırken Ankara'da arttı

Türkiye'de yabancıların bu yılın ocak-ekim döneminde İstanbul, Antalya, Mersin, Sakarya, Yalova, Aydın ve Bursa'da aldığı konutlar, yıllık bazda azalırken Ankara ve Muğla'da artış kaydetti.

Seda Tolmaç  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Türkiye'de yabancılara konut satışı 10 ayda İstanbul'da azalırken Ankara'da arttı

Ankara

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre ülke genelinde ocak-ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde konut satışı 1 milyon 112 bin 374 olarak kaydedilmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 16,2 yükseldi.

Bu dönemdeki konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlarda gerileme görüldü.

Yabancılara geçen yılın 10 ayında 19 bin 212 konut satılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50 satış gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Satışlar, yıllık bazda Bursa'da yüzde 30,1 azaldı

Yabancılara konut satışının yıllık bazda azaldığı iller de dikkati çekti. Buna göre Antalya'da yabancılara Ocak-Ekim 2024'te 6 bin 740 konut satılırken bu yılın aynı dönemindeki satış yüzde 15,9 azalışla 5 bin 666 oldu.

Yabancılar, geçen yılın 10 ayında İstanbul'dan 6 bin 703 konut aldı. Böylelikle yabancıların bu ilden aldıkları konut sayısı, yıllık bazda yüzde 6,5 gerileyerek 6 bin 266'ya düştü.

Mersin'de ise ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 azalarak 1352'ye geriledi.

Yabancılara 10 ayda yapılan satışlar, yıllık bazda Sakarya'da yüzde 4,1, Yalova'da yüzde 16, Aydın'da yüzde 14,8 ve Bursa'da yüzde 30,1 azalış gösterdi.

Ankara'da yabancılara 10 ayda 621 konut satıldı

Aynı dönemde Ankara ve Muğla'da ise yabancılara konut satışında artış görüldü. Yılın 10 ayında yabancılara satışlar, geçen yılın ocak-ekim dönemine kıyasla Ankara'da yüzde 24,9 artarak 621, Muğla'da da yüzde 8 yükselerek 323 oldu.

Yabancılara bu yılın ve geçen yılın ocak-ekim dönemlerinde yapılan konut satışları şöyle:

İl             Ocak-Ekim 2025            Ocak-Ekim 2024
Toplam17 05019 212
Antalya5 6666 740
İstanbul6 2666 703
Mersin13521692
Ankara621497
Muğla323299
Sakarya282294
Yalova393468
İzmir312308
Aydın271318
Bursa322461
Diğer iller 12421432
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor
İstanbul'daki zehirlenme şüphesi soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Türkiye'de yabancılara konut satışı 10 ayda İstanbul'da azalırken Ankara'da arttı

Türkiye'de yabancılara konut satışı 10 ayda İstanbul'da azalırken Ankara'da arttı

Başkent 10 ayda yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracata imza attı

Hizmet üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 3,1 arttı

Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 16 milyon 169 bin 476 oldu

Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda yüzde 1,1 artarak 16 milyon 169 bin 476 oldu
İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 29,9 arttı

İnşaat üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 29,9 arttı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet