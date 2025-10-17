Dolar
41.95
Euro
49.03
Altın
4,311.76
ETH/USDT
3,784.90
BTC/USDT
105,587.00
BIST 100
10,228.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
logo
Gündem

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve provası kapsamında 19 ile 29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İrem Demir  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında provanın yapılacağı 19 Ekim Pazar ve törenin gerçekleştirileceği 29 Ekim Çarşamba saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde sağanak bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye savunma sanayinde 8 milyar doları aşan ihracata sahip
Emine Erdoğan: Küresel Sıfır Atık hedeflerini gerçekleştirme yolunda devletlere önemli roller düşüyor
Bayğaralar suç örgütüne yönelik soruşturmada 96 zanlı tutuklandı
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza

EGM yaklaşık 3 yılda 200 milyondan fazla araç ve sürücüyü denetledi

İstanbul'daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira para cezası kesildi

İstanbul'daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira para cezası kesildi
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet