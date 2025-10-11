Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,847.50
BTC/USDT
112,445.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu, yağışın da etkisiyle yüzde 81'e kadar yükseldi.

Gökçe Karaköse, Muhammed Gencebay Gür, İbrahim Halil Aktürk, Mehmet Ali Derdiyok, Zekeriye Çelik  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul

Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar güçlükle ilerlerken, Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da Ankara istikametinde araçların zorlukla ilerlediği gözlendi.

TEM Otoyolu'nda ise Mahmutbey Gişeleri'nde araçlar güçlükle seyrediyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolunda araçlar ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor Futbol Kulübü ve Rize Çay İlkokulunu ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
MEB afetlere karşı okullarda eş zamanlı tatbikat uygulayacak
Hava sıcaklığı 28 derece ölçülen Antalya'da sahillerde hareketlilik yaşandı

Benzer haberler

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

Akrep ile yelkovan bugün Dünya Saatçilik Günü'nü gösteriyor

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altına düşecek

Türkiye Innovation Week başladı

Türkiye Innovation Week başladı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet