Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,818.00
BTC/USDT
111,872.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nazım Hikmet'in ifadesiyle 'Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne; allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar.' Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ALTAY tankının ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak
Erzurum polisi atalarının izinde tabyalarda nöbette
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi açıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun düşüş patikasına girmesini sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemede bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Türkiye şampiyonu Tekirdağlı genç kızlar milli takım için kulaç atıyor

Türkiye şampiyonu Tekirdağlı genç kızlar milli takım için kulaç atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet