Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Nazım Hikmet'in ifadesiyle 'Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne; allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar.' Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."
