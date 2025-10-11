Uludağ'da Oteller Bölgesi kar yağışıyla beyaza büründü
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, Oteller Bölgesi beyaza büründü.
Bursa
Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle zirvede etkili olan yağışın ardından bugün Oteller Bölgesi de karla buluştu.
Yağış nedeniyle bölgedeki pistler ile otel ve teleferik tesislerinin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldü.
Beyaz örtüyle kaplanan alanda kış sezonu yağışın durumuna göre kasım ve aralık aylarında açılıyor.