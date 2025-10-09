Erciyes Dağı'na kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kayseri
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkisinden zirveye doğru kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışıyla dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı