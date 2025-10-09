Dolar
Yaşam

Erciyes Dağı'na kar yağdı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Murat Asil  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Erciyes Dağı'na kar yağdı

Kayseri

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkisinden zirveye doğru kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışıyla dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığı, yüksek kesimlerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

