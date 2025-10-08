Dolar
41.72
Euro
48.56
Altın
4,040.58
ETH/USDT
4,481.40
BTC/USDT
122,576.00
BIST 100
10,760.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Zafer Göder  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 metre rakımdaki Kartalkaya mevkisi ile Aladağ ve Sarıalan bölgelerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bakan Işıkhan: İş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz
Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak ulaşımı etkiledi

Gölcük Tabiat Parkı sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor

Kartalkaya'daki otel yangını davasında ara karar açıklandı

Kartalkaya'daki otel yangını davasında ara karar açıklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet