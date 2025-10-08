Dolar
41.72
Euro
48.57
Altın
4,043.56
ETH/USDT
4,462.20
BTC/USDT
122,378.00
BIST 100
10,745.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir." açıklamasını yaptı.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır

Ankara

Duran, NSosyal hesabından, İsrail'in, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yaptığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Saldırının kabul edilemeyeceğini bildiren Duran, şunları kaydetti:

"İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir. Küresel Sumud Filosu'ndan sonra aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.

Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya, soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak

Benzer haberler

Gazzeli kadınlar, 2 yıldır İsrail saldırıları altında ölüm, zorunlu göç ve düşük yapma kabuslarına maruz kalıyor

Gazzeli kadınlar, 2 yıldır İsrail saldırıları altında ölüm, zorunlu göç ve düşük yapma kabuslarına maruz kalıyor

İsrail polisi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere engel olmak isteyen aktivisti darbetti

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için girişimlerini başlatmıştır

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail'in saldırısı Konya'da protesto edildi
İsrail, Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda 1701 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail, Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılarda 1701 sağlık çalışanını öldürdü
İsrail'in Gazze'deki saldırıları 67 bin insanın ölümüne ve 70 milyar dolar maddi hasara yol açtı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 67 bin insanın ölümüne ve 70 milyar dolar maddi hasara yol açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet