Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Avusturya'da öğrenciler, Gazze'deki soykırıma dahil olduğu gerekçesiyle Viyana Üniversitesi girişini kapattı

Avusturya'da Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle Viyana Üniversitesi'nin girişini kapattı.

Salih Okuroğlu  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Avusturya'da öğrenciler, Gazze'deki soykırıma dahil olduğu gerekçesiyle Viyana Üniversitesi girişini kapattı

Viyana

Viyana Üniversitesi'nde Filistin destekçisi grupların ortak düzenlediği gösteri kapsamında yaklaşık 100 kişi, üniversitenin ana binasının önünde toplandı.

Kol kola girerek üniversitenin girişini kapatan öğrenciler, "Özgür Filistin", "Gazze için her şeyi bloke edin" sloganları attı.

Filistin destekçisi öğrenciler, "Viyana Üniversitesi, İsrail ordusunu finanse ediyor. Kudüs İbrani Üniversitesi'yle ortaklığı sonlandırın", "Viyana Üniversitesi soykırımın suç ortağıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrenciler, burada yaptıkları açıklamada, Viyana Üniversitesi'ni, Gazze'deki soykırıma ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbına destek vermeyi durdurmaya ve Kudüs İbrani Üniversitesi ile ortaklığı sonlandırmaya çağırdı.

Protestonun düzenlendiği alana yaklaşık 100 polis sevk edildi.

27 öğrenci gözaltına alındı

Viyana Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, protestonun izinsiz düzenlendiği ve üniversiteye giriş ve çıkışların öğrenciler tarafından kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin ayrıca, merdivenlerin önündeki yolu kapatarak trafiği durma noktasına getirdiği aktarıldı.

Öğrencilerin bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda süre tanındığı ancak verilen zaman içinde gösterinin sona erdirilmediği kaydedilen açıklamada, polis ekiplerinin "Toplantı Yasası" hükümlerine uygun olarak gösteriyi dağıttığı bildirildi.

Açıklamada, "İdari Ceza Yasası" kapsamında toplam 73 kişi hakkında işlem başlatıldığı, 27 öğrencinin ise gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

