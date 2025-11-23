Dolar
Dünya

Gazze'de etkili olması beklenen alçak basıncın sağanak ve su baskınlarına neden olacağı uyarısı yapıldı

Gazze'nin bu gece yeni bir alçak basınç dalgasının etkisiyle şiddetli yağış beklendiği belirtildi ve su baskını uyarısı yapıldı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Gazze'de etkili olması beklenen alçak basıncın sağanak ve su baskınlarına neden olacağı uyarısı yapıldı

Gazze

Binlerce Filistinlinin yıpranmış çadırlarda ve barınma merkezlerinde yaşadığı Gazze'yi yaklaşık 10 gün önce alçak basınç dalgası vurmuştu. Şiddetli yağış ve esen rüzgarlarla birlikte Filistinlilerin çadırlarını su basmıştı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Gazze'de yeni bir alçak basınç dalgasının, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarların etkili olmasının beklendiğine işaret edildi.

Gazze'nin altyapısının yüzde 90'ının tahrip olması ve yakıt sıkıntısı nedeniyle Sivil Savunma Müdürlüğünün kötü hava koşullarına karşı gereken tedbirleri almada sıkıntı yaşadığı kaydedildi.

Yakıt sıkıntısının giderilmemesi durumunda çadırları su basacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına "iş işten geçmeden ve alçak basınç sistemi Gazze'yi etkisine almadan önce" Sivil Savunma Müdürlüğünün ihtiyacı olan yakıtın sağlanması çağrısı yapıldı.

