Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,834.50
BTC/USDT
86,555.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sivas’ta “Spor Tesisleri Temel Atma Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756’ya yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756'ya yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756’ya yükseldi Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 339 kişinin öldüğü, 871 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 574 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 756'ya, yaralıların sayısının 170 bin 946'ya yükseldiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı
Emine Erdoğan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 20'nin altına düştü
Muğla ve Antalya'da kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756’ya yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756’ya yükseldi

Netanyahu'dan ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'ye saldırıları sürdürecekleri tehdidi

İsrail, Gazze'de uluslararası güç konuşlanana kadar "oldu-bitti" peşinde

Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurmak için acil uluslararası müdahale yapılmalı

Filistin: İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurmak için acil uluslararası müdahale yapılmalı
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 Filistinli hayatını kaybetti
İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi

İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet