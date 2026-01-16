Dolar
43.28
Euro
50.30
Altın
4,613.96
ETH/USDT
3,304.80
BTC/USDT
95,402.00
BIST 100
12,567.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerindeki 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından paylaşılan açıklamada, Yozgat, Sivas, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu ve Bartın için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'un iç ve yüksek kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Vatandaşların ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Kaymakamlık sınavına KPSS 70 puan ve yüksek lisans şartı

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet