Gündem

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Gökçe Karaköse  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
Kastamonu'da muhtar köy yolunu yaptığı kar küreme aparatıyla açıyor
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
HÜRJET ve GÖKBEY ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
