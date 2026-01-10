Dolar
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
logo
Gündem

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekip  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
