Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin haklarındaki beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan 7 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Muhammet Mutaf, Abdullah Söylemez  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı

Ağrı

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ve B.D, H.D, Y.A, M.A.A, A.A. ile tanıklar yer aldı. Amca M.A. da duruşmaya Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS üzerinden katıldı. Anne Şükran ve baba Nihat Aydemir ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, davanın geçmiş sürecini anlatarak, Yargıtayın bozma ilamını okudu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatıyla katılan avukat, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını isterken, cumhuriyet savcısı da ilama uyulması yönünde talepte bulundu.

Sanıklar ilama uyulmamasını talep ederken, sanık avukatları ise beraat kararlarında direnilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ara kararında, Yargıtay ilamına oy birliğiyle uyulmasına karar verdi.

Bunun üzerine yeniden başlayan yargılamada mahkeme heyeti, olayın yaşandığı dönemde Leyla Aydemir bulunmadan önce sosyal medyada paylaşım yapan T.K. hakkında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu, gönderilen cevap yazısında ise söz konusu kişi hakkında ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğünün bildirildiğini kaydetti.

Dosyaya giren WhatsApp ses kayıtlarının bilirkişi tarafından yapılan çözümlemelerinin okunduğu duruşmada, sanıkların savunmaları, tanıklar ile taraf avukatlarının ise beyanları alındı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, tutuksuz sanıkların delillerin karartma şüphesi ve kaçma durumlarının göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesinden dolayı tutuksuz yargılanan sanık amca Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına, diğer tutuksuz sanıklar hakkında süren adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksiklerinin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozmuştu

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

Öte yandan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası, "suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı
