Dolar
43.96
Euro
51.99
Altın
5,180.79
ETH/USDT
2,026.40
BTC/USDT
67,500.00
BIST 100
13,834.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Malta ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı için Riva’daki federasyon tesislerinde medya günü düzenleniyor
logo
Gündem

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yakalanan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığınca resmi yazıyla bildirilen ihbar üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı.

Elif Somuncu  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yakalanan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, MSÜ Hava Harp Okulunun resmi yazıyla bildirilen ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki Hava Harp Okulu Destek Kıtalarında görevli 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, sözleşmeli erler M.Ö, E.D.A. ve H.Y'nin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler H.U, M.A.D, A.Y.I, M.Ş, A.K. ve M.A.C. ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MSÜ Hava Harp Okulunun resmi yazıyla bildirilen ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden Adli Tıp Kurumunda kan ve idrar örnekleri alınmıştı

Savcılık, 3 sözleşmeli eri bir rezidans dairesi kiraladıkları, burada uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullanmak için yer buldukları gerekçesiyle tutuklama talebiyle, 6 sözleşmeli eri ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapacak
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yakalanan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin Belçika'daki iftar programına telefonla bağlandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yakalanan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında yakalanan 9 sözleşmeli erden 3'ü tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı

İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
İstanbul'da ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava

İstanbul'da ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet