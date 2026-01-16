Dolar
43.28
Euro
50.29
Altın
4,615.61
ETH/USDT
3,300.00
BTC/USDT
95,350.00
BIST 100
12,569.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımı forma sırt sponsorluğuna ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılıyor.
logo
Dünya

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu telefonda ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumun ele alındığı görüşmede Putin, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla siyasi ve diplomatik adımların yoğunlaştırılmasına yönelik ilkeli yaklaşımı dile getirdi.

Görüşmede Rus tarafı, arabuluculuk girişimlerinde bulunmaya ve ilgili devletlerin katılımıyla yapıcı diyaloğun geliştirilmesini sağlamaya hazır olduğunu teyit etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Putin ile Netanyahu, çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Ankara Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu görüştü

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu görüştü

Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması: Anlaşmazlıklar, koşullar ve sahadaki sınamalar

İsrail'in askeri üsse çevirdiği Filistin'deki Cenin Mülteci Kampı sakinleri geri dönecekleri günü bekliyor

İran'daki protestolar köklü bir değişimin ayak sesleri mi yoksa bir dönüşüm sancısı mı?

İran'daki protestolar köklü bir değişimin ayak sesleri mi yoksa bir dönüşüm sancısı mı?
İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliyi öldürdü
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Meksikalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Meksikalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet