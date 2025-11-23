Dolar
Yaşam

İsrail'in Ofer Hapishanesindeki Filistinli tutuklular, ağır ve insanlık dışı koşullara maruz kalıyor

Filistinli tutuklular, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki "Ofer" askeri hapishanesinde ağır ve insanlık dışı koşullarda tutuluyor.

Mehmet Nuri Uçar, Aysar Alais  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
İsrail'in Ofer Hapishanesindeki Filistinli tutuklular, ağır ve insanlık dışı koşullara maruz kalıyor

Kudüs

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin açıklamasına göre, heyet avukatı 3 tutukluyu ziyaret ederek koşulları hakkında bilgi aldı.

Avukat, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytunya beldesinden olan "Ahmed Adil Heriş" isimli Filistinli tutuklunun, şiddetli mide ağrıları çektiğini ancak yalnızca ağrı kesici verildiğini, doktorun saatlerce geciktiğini bazen de hiç gelmediğini aktardı.

Heriş’in, hücrelerine yapılan toplu baskınlar sırasında saatlerce kelepçelendiğini ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtildi.

"Naci Şerif Avadullah" isimli Filistinli tutuklu ise "sürekli dayak, günlük aramalar, hücre baskınları, yetersiz yiyecek, hijyen eksikliği ve uyumalarına izin verilmemesi" gibi maruz kaldıkları ağır ihlalleri aktardı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Bedu beldesinden olan "İzzeddin Ahmed Hadur" isimli Filistinli tutuklu ise, tutuklanmadan önce tedavi gördüğü ayağındaki yaralanma için 70 gündür hiçbir tıbbi yardım alamadığını belirtti.

Heyet, bu ifadelerin Ofer Hapishanesi’ndeki insan hakları ihlallerinin çarpıcı bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, söz konusu ihlallerin durdurulması için İsrail’e acil müdahale çağrısında bulundu.

Son olarak da heyet, İsrail’in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerinin, Gazze’deki iki yıllık ABD destekli soykırım ve saldırılarla paralel şekilde artış gösterdiğini hatırlattı.

Filistin resmi verilerine göre, 9 Kasım itibarıyla İsrail cezaevlerinde yaklaşık 9 bin 250 tutuklu bulunuyor. Bunların çoğu idari gözaltı ve tutuklu statüsünde olup, İsrail ordusunun askeri kamplarında tutulanlar ise bu sayının dışında kalıyor.

