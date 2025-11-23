İzmir'de çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Menemen ilçesinde çöplerin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Izmir
Menemen Belediyesine ait Kazımpaşa Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.