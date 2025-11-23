Dolar
logo
Gündem

İzmir'de çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Menemen ilçesinde çöplerin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Metin Aydemir  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
İzmir'de çöp depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Metin Aydemir/AA

Izmir

Menemen Belediyesine ait Kazımpaşa Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor.

