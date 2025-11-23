Dolar
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi. -VTR-
logo
Gündem

Aydın'da çocuğun kullandığı hafif ticari aracın lokantaya girmesi güvenlik kamerasında

Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı hafif ticari aracın yoldan çıkarak lokantaya girmesi sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Ferdi Uzun  | 23.11.2025 - Güncelleme : 23.11.2025
Aydın

E.E.C. (15) idaresindeki 09 ACE 562 plakalı hafif ticari araç, Ata Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce V.B. yönetimindeki 09 AAB 736 plakalı otomobile arkadan çarptı, ardından bir lokantaya girdi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan E.E.C, vatandaşlarca yakalandı.

E.E.C. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İş yerinde hasar oluştu.

Kaza, iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

