Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Dünya

Avusturya'da, okullarda 14 yaş altındakilere başörtüsünü yasaklayan tasarının parlamentodan geçmesine tepki

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), ülkede 14 yaş altındaki çocukların okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan tasarının parlamentonun onayını almasına tepki göstererek, kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacağını bildirdi.

Salih Okuroğlu  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Avusturya'da, okullarda 14 yaş altındakilere başörtüsünü yasaklayan tasarının parlamentodan geçmesine tepki Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Ulusal Konsey, okullarda 14 yaş altındaki çocukların başörtüsü giymesini yasaklayan tasarıyı oyladı.

Yeşiller Partisi hariç diğer partilerin lehte oy kullanmasıyla tasarı onaylandı.

Kurallara uymayan çocukların ebeveynlerine 150 ila 800 avro para cezası verilmesini de öngören düzenleme, yaptırımların 2026/2027 öğretim yılından itibaren uygulanabilmesine imkan tanıyor.

IGGÖ, Anayasa Mahkemesine başvuracak

IGGÖ'den, kararın parlamentonun onayını almasının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, her türlü zorlamanın kesin olarak reddedildiği vurgulanarak, kendi inançları gereği başörtüsü takmak isteyen çocukların haklarının da savunulması gerektiği belirtildi.

Genel yasakların temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğinin altı çizilen açıklamada, bu tür genellemelerden, gönüllü olarak dini bir uygulamayı benimseyenlerin olumsuz etkilendiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Bugün kabul edilen düzenleme, dikkatli bir hukuki incelemenin ardından anayasa ve insan haklarıyla ilgili endişeler doğurduğundan IGGÖ, Anayasa Mahkemesine başvuracak." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IGGÖ Başkanı Ümit Vural, Avusturya kanunlarında İslam'ın resmen tanındığını, dolayısıyla dini özgürlüğü ihlal eden her yasayı anayasal olarak incelettirmekle yükümlü olduklarını belirtti.

Vural, çocukların, "sembolik politikalara" değil korunmaya, eğitime ve bilgilendirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, "Zorlamayı reddediyoruz. Özgürlüğü savunuyoruz. Her ikisini de her çocuk için." değerlendirmesini yaptı.

Anayasa Mahkemesi daha önce başörtüsü yasağını iptal etmişti

Avusturya Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, 10 Eylül'de yapılan kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, hükümetin, 14 yaş altındaki çocukların okullarda başörtüsü takmasının yasaklanmasında anlaşmaya vardığını bildirmişti.

"Öğrenciler okula haç takarak gidebiliyor, başörtüsü takarak gidemiyorlarsa, eşitlik ilkesi ne ölçüde geçerli olabilir?" sorusuna yanıtında Plakolm, başörtüsünün "baskı sembolü" olduğunu ancak kipa veya haç takmanın baskı sembolü olmadığını savunmuştu.

Öte yandan Avusturya'da 2019'da koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.

