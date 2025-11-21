Dolar
Dünya

ABD'de Rayburn Ofis ile ABD Kongre binaları arasındaki metro tünelinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

ABD'nin başkenti Washington'da Rayburn Ofis ile ABD Kongre binaları arasındaki metro tünelinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
ABD'de Rayburn Ofis ile ABD Kongre binaları arasındaki metro tünelinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Nathan Posner/AA

Ankara

ABD yerel basınında yer alan haberlere göre Kongre yerleşkesindeki Capitol ile Temsilciler Meclisine ait Rayburn Ofis binalarını birbirine bağlayan metro tünelinde elektrik arızası sebebiyle yangın çıktı.

Yetkililer, yer altı sistemindeki yangında oluşan yoğun duman nedeniyle her iki binada da personelin kısa süreliğine tahliye edildiğini belirtti.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı kaydedildi, metrodaki yolcuların yaralanıp yaralanmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

