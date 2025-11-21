Dolar
Dünya

İran, şiddetlenen orman yangınlarına müdahale için uluslararası yardım çağrısında bulundu

İran’ın kuzeyindeki Hirkani Ormanları’nda günlerdir süren büyük ölçekli yangın, Mazendaran eyaletinin Marzanabad bölgesindeki Elit dağlık alanında yeniden şiddetlenirken İran hükümeti, uluslararası yardım talep etti.

Ahmet Dursun  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İran, şiddetlenen orman yangınlarına müdahale için uluslararası yardım çağrısında bulundu Fotoğraf: Hatam Al Khoder/AA

Ankara

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, yerel itfaiye ekipleri, çevre koruma görevlileri, Besic gönüllüleri ve dağcı ekipleri, sarp arazi yapısı nedeniyle zor koşullarda yangına müdahaleyi sürdürüyor.

Şiddetli rüzgar ve kurumuş bitki örtüsü alevlerin ilerleyişini hızlandırırken, bölgede yalnızca sınırlı sayıda helikopterin kullanılabildiği belirtiliyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, yangının kontrol altına alınamaması üzerine dost ülkelerden hızlı yardım talep ettiklerini açıkladı.

Kaimpenah, Elit bölgesinin dağlık yapısı nedeniyle yangını yalnızca yerli imkanlarla söndürmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Orman yangınlarını söndürmek için diğer ülkelerden acil yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Kaimpenah, yardım talebinin “hem alevleri kontrol altına almak hem de yangının çevredeki orman alanlarına sıçramasını önlemek için” yapıldığını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hirkani ormanları, ender bitki türleri ve hassas yaban hayatıyla biliniyor. Çevre yetkilileri, yangının uzun vadeli ekolojik tahribata yol açabileceği konusunda uyarıyor.

