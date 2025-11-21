Dolar
42.43
Euro
48.87
Altın
4,084.41
ETH/USDT
2,801.90
BTC/USDT
85,172.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi. -VTR-
logo
Gündem

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı

İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurup altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaparak, 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen 20 şüpheli tutuklandı.

Fatma Nur Duman Arı  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanmaları, 3'ü de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik 20 şüphelinin tutuklanmasına, 3 zanlının da adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyon

Başsavcılığın açıklamasında, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 9 Ocak 2023-10 Aralık 2024 arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bunların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı kaydedilmişti.

100 milyar lira kamu zararı

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği ifade edilen açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı
Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı

Yargıtay, hatalı sollama sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezasını onadı

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin otel sahibi ile çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı
Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptığı iddia edilen 21 zanlı yakalandı

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptığı iddia edilen 21 zanlı yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet