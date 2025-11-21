Dolar
Gündem

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin soruşturmada otel sahibi ile çalışanı tutuklandı

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan otel sahibi ile çalışanı tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin soruşturmada otel sahibi ile çalışanı tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan çocuklar Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan otelin sahibi H.O. ile çalışanı R.B. bugün gözaltına alındı.

Şüpheliler, haklarındaki kararın sulh ceza hakimliğinde okunmasının ardından tutuklandı.

Soruşturmada tutuklanan şüphelilerin sayısı 10'a çıktı.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Z.K, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Savcılık, H.O. ile R.B'nin serbest bırakılmasına itiraz etmiş, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kabul edip bu şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetmişti.

