Dolar
42.43
Euro
48.87
Altın
4,084.41
ETH/USDT
2,801.90
BTC/USDT
85,172.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi. -VTR-
logo
Gündem

Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Fatma Nur Duman Arı  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

İstanbul

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı
Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

İstanbul’da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

Uzmanlar, "sokak lezzetleri"nde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Uzmanından gıda zehirlenmesinde "24 saat" uyarısı

Uzmanından gıda zehirlenmesinde "24 saat" uyarısı
İstanbul'daki zehirlenme şüphesi soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'daki zehirlenme şüphesi soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı
Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 kişi tedavi altına alındı

Rize'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 kişi tedavi altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet