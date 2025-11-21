Dolar
42.43
Euro
48.87
Altın
4,084.41
ETH/USDT
2,801.90
BTC/USDT
85,172.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi. -VTR-
logo
Gündem

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda el bombası, silahlar ve bir suç örgütünün hücre evi bulundu.

Zeynep Yeşildal  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul

Bahçelievler Gümüş Sokak'ta 18 Kasım'da emniyet güçlerince kontrol amaçlı durdurulan Hasan D, Muhammed E. ve Kadir S'nin üst aramalarında, ceplerinde kar maskesi ve eldiven bulundu.

Şüpheliler ile yapılan mülakat ve telefon incelemelerinde, iki farklı yurt dışı numaralarından talimat alarak 500 lira karşılığında, üzerinde suç örgütü elebaşı fotoğrafı olan yazılı pankart ile fotoğraf çekildikleri anlaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yapılan araştırmaların ardından 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı.

5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda el bombası ve silahlar bulundu

Beşiktaş'ta, 17 Kasım'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti"nden yakalanan Yahya Yılmaz S'nin telefon incelemesinde, uzun namlulu silah ile Görkem Ç'nin fotoğrafı bulundu.

Görkem Ç. Eyüpsultan'daki adresine yapılan operasyonda Ömer Şerif Z. ve Mustafa B. ile yakalanırken, yapılan aramalarda 1 el bombası, 3 uzun namlulu silah, 8'i ruhsatsız 12 tabanca ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerle iltisaklı olduğu anlaşılan Ahmet U. da gözaltına alınırken, şüphelilerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Bu operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Daltonlar suç örgütü ile bağlantılı 2 kişi yakalandı

Küçükçekmece'de de polis ekiplerince çalıntı motosiklet üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan Oğuz P. ve Enes U. ile yapılan mülakatlarda, bu şüphelilerin eylem hazırlığında oldukları ve talimatı Daltonlar suç örgütü ile iltisaklı İbrahim U'dan aldıkları anlaşıldı. Biri 18 yaşından küçük 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suç örgütünün hücre evi tespit edildi

Kağıthane'de ise üzerinde sahte plaka takılı aracın yanındaki 3 şüpheliden 2'si, polis ekiplerinin yanlarına geldiğini görünce kaçtı. Burada 18 yaşından küçük Efe Burak A. yakalanırken, yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 3 tabanca, şarjörler, fişekler ve benzin dolu bidon ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Büyükçekmece'de Efe Burak A'nın da kaldığı Gündoğmuşlar suç örgütüne ait hücre evini tespit etti.

Bu adreste yapılan aramalarda, şüpheliler Mehmet Ali Ç. ile Berat Ali S. yakalandı.

Şüphelilerden ele geçirilen telefonlarda örgüt içi mesajlaşmalar ve silahlı maskeli fotoğraflar ele geçirildi. Zanlıların işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı
Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı

Edirne'de olası deprem ve afetlerde kullanılmak üzere operasyon ve lojistik merkezi kurulacak

İstanbul'da akşam polikliniklerinde 2 ayda 586 bin kişi muayene oldu

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk yüzde 20'nin altına düştü

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk yüzde 20'nin altına düştü

Güzel sanat eserlerinde telif hakları İstanbul'daki sempozyumda ele alınacak

Güzel sanat eserlerinde telif hakları İstanbul'daki sempozyumda ele alınacak
İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet