Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Güney Afrika Cumhuriyeti'ne hareket edecek
logo
Gündem

İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarla 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan 426 kilogram kimyasal maddeyi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engellediklerini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
