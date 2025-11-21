İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir, Ankara ve İstanbul'daki operasyonlarla 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu hap yapımında kullanılan 426 kilogram kimyasal maddeyi ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar verilmesini engellediklerini belirtti.
🔻️1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap,
🔻426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına… pic.twitter.com/I9Z6CTWfUR
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile İzmir, İstanbul ve Ankara emniyet müdürlükleri koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
