Güzel sanat eserlerinde telif hakları İstanbul'daki sempozyumda ele alınacak
"Güzel Sanat Eserlerinde Telif Hakları" temasıyla düzenlenen "5. Telif Hakları Sempozyumu", 28-29 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Doğuş Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği işbirliğiyle düzenlenecek sempozyumda, güzel sanat eserlerinde telif hakları ve sektörün problemleri masaya yatırılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Doğuş Üniversitesinin Çengelköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek sempozyumda, güzel sanat eserlerinde fikri mülkiyet, yapay zeka ürünleri, yeniden satıştan pay alma gibi konularda telif hakları sorunları ele alınacak.
Toplam 27 akademisyen ve uzman konuşmacının yer alacağı panel ve oturumlarda 13 başlıkta tebliğler sunulacak. Tebliğler ve panel konuşmaları, daha sonra yayınlanacak sempozyum kitabında ilgilileriyle buluşacak.
Sempozyum hakkında detaylı bilgiye Telif Hakları Derneğinin "telifhaklarisempozyumu.org" internet adresinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.