Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye eri yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına müdahale eden iki itfaiye eri yaralandı.
Karabük
Camikebir Mahallesi Akseki Sokak'taki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında konakta bulunan 5'i çocuk 7 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kısa sürede binayı saran alevler, Safranbolu ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen konak kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında Safranbolu Belediyesi itfaiye erlerinden Yunus Ermiş ve Emrah Kerim Arğa'nın üzerine moloz döküldü.
Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.